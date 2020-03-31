YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek

Seyahat izin belgesi elektronik sistemde yapılabilecek

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 31.03.2020 11:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri çerçevesinde il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyahat izin kurulu"na ve elektronik sistemde başvurup yolculuk yapabilecek.Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarca yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda il genelinde tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahati yapacak vatandaşlara “Seyahat izin belgesi” verilebilmesi için, Şanlıurfa Şehirlerarası Otogarında “Seyahat müracaat masası” kurdu.Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla yapılan ek düzenlemeyle, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, “Seyahat izin kurulu”ndan seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek.

Şanlıurfa’da korona virüs salgınına karşı korunma tedbirleri çerçevesinde il dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, otogarda "Seyahat izin kurulu"na ve elektronik sistemde başvurup yolculuk yapabilecek.
Korona virüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıklarca yayınlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda il genelinde tedbirler alan Şanlıurfa Valiliği, şehirlerarası otobüs ve hava yolu seyahati yapacak vatandaşlara “Seyahat izin belgesi” verilebilmesi için, Şanlıurfa Şehirlerarası Otogarında “Seyahat müracaat masası” kurdu.
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı talimatlarıyla yapılan ek düzenlemeyle, tüm vatandaşların bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar, “Seyahat izin kurulu”ndan seyahat izin belgesi alarak seyahat edebilecek. Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali idari binasında kurulan Seyahat İzin Kurulu, otobüsle seyahat edecek vatandaşlara hizmet verecek.
Elektronik başvuru
Hava yolu veya şehirlerarası otobüsle seyahat zorunluluğu olan vatandaşların, “Seyahat izin belgesi” talepleri e-devlet üzerinden de alınmaya başladı. Başvurusunu e-devlet sistemi üzerinden yapmak isteyenler, www.turkiye.gov.tr sistemine girdikten sonra, arama kısmına “Seyahat İzin Belgesi” yazarak veya İçişleri Bakanlığı sayfasına giderek yeni başvuru adımı altındaki “Seyahat İzin Belgesi” linkiyle başvurularını yapabiliyor. e-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucu oluşturulan izin belgeleri, başvuranlara elektronik ortamda iletiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKarantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!Karantinadan kaçtı, soluğu orada aldı!
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Boruları çalınan kombiden sızan su evi bastı

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Vali Çakacak kaymakamlarla video konferansla korona virüs tedbirlerini görüştü

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Uşak’ta emniyet binası ve araçlar dezenfekte edildi

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Uşak’ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Edremit Devlet Hastanesi’nden emekli olan doktor hayatını kaybetti

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 31 Mart Salı

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:34
İkindi
16:07
Akşam
18:53
Yatsı
20:09

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler31 Mart Salı

Burak Eczanesi
Merkez
Furkan Eczanesi
Merkez
Gürüz Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Olcay Eczanesi
Merkez
Ecmel Eczanesi
Akcakale
Erdoğan Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Başkan Kuş bir aylık maaşını bağışladı

Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa ve Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valisi’nden alışkanlık çağrısı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Şanlıurfa Valiliğinde "koronavirüs tedbirleri" toplantısı yapıldı

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

Hayati İnanç Şanlıurfalılarla buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.