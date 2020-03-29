YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Seyahat izin belgesi hangi şartlara verilecek?

Seyahat izin belgesi hangi şartlara verilecek?

DÜZCE HABERLERİ  | 29.03.2020 18:16 | Son Güncelleme

19) ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca alınan ilave tedbirler doğrultusunda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında, İl İdare Kurulu Toplantısı ve Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Düzce Valisi Dr.

Seyahat izin belgesi hangi şartlara verilecek?

19) ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nca alınan ilave tedbirler doğrultusunda, Düzce Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında, İl İdare Kurulu Toplantısı ve Pandemi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı Başkanlığında İl İdare Kurulu ve Pandemi Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ilave tedbirler il genelinde kullanıma başlayacak. Toplantıda alınan kararlar özetle şu şekilde; “ Bugün saat 17.00 itibariyle şehirlerarası otobüs yolculukları durdurulacaktır. Yalnızca ağır hasta olan ve doktor tarafından başka bir hastaneye sevk edilenler, Birinci derece akrabası vefat edenler, hasta refakati zaruri olanlar, Son on beş gün içinde gelmiş olduğu şehirde kalacak yeri olmayanlar Seyahat İzni Belgesiyle seyahat edebileceklerdir. Bu kural ikameti farklı ilde olan çalışanları da kapsamaktadır. Özel araçlarla seyahat serbest olmakla birlikte tavsiye edilmemektedir. Şehrimize giriş-çıkışlarda ve yol boyunca sağlık ve güvenlik görevlilerimiz seyahat izin belgesi kontrolü ve sağlık kontrolü yapacaklardır. Seyahat İzin Belgeleri Düzce Terminalinde oluşturulan bürodan alınacaktır” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haberKoronavirüse yakalandığını açıklayan İlknur hemşireden güzel haber
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'den koronavirüs açıklaması:

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Çaresiz kadının yardımına Tepebaşı Kaymakamlığı yetişti

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer:

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

10 bin öğrenciye ‘uzaktan eğitim’

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi’nde korona virüs testleri yapılmaya başlandı

Düzce Namaz Vakitleri 29 Mart Pazar

İmsak
05:10
Sabah
06:37
Öğle
13:05
İkindi
16:36
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Düzce Nöbetçi Eczaneler29 Mart Pazar

Ankara Eczanesi
Merkez
Yağmur Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi

Batı Karadeniz'in "incisi" gün batımında büyüledi

Düzce’de muhtarların taleplerini not aldılar

Düzce’de muhtarların taleplerini not aldılar

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Kadınlar gününde anlamlı gezi

Düzce'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çapıştı: 15 yaralı

Düzce'de işçi servisiyle hafriyat kamyonu çapıştı: 15 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.