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Seydikemer’de 96 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.10.2020 16:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir teknede yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi Gavurağılı mevkisi açıklarında, üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir teknede yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 96 düzensiz göçmen ekipler tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karadere Mahallesi Gavurağılı mevkisi açıklarında, üzerinde çok sayıda kişinin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Ekiplerin teknede yaptığı aramada, 26 Afganistan, 33 Suriye, 24 Irak, 8 Somali, 3 İran ve 2 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya yanaştırılan teknedeki düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Eşen Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Göçmenleri, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan, organizatörlerin yakalanması için Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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