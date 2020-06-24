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Seydiler’de metrekareye 38.58 kilogram yağış düştü

KASTAMONU HABERLERİ  | 24.06.2020 17:49 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Seydiler ilçesine 38.58 kilogram yağış düştü.Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, Kastamonu’nun iç kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini, yer yer dolu yağışının olabileceğini açıklayarak, vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesine 38.58 kilogram yağış düştü.
Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü, Kastamonu’nun iç kesimlerinde sağanak yağış beklendiğini, yer yer dolu yağışının olabileceğini açıklayarak, vatandaşları sel ve su taşkınlarına karşı uyardı. Uyarıdan kısa bir süre sonra özellikle Seydiler, Devrekani ve Daday ilçelerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Seydiler’de metrekareye 38.58 kilogram yağmur düşerken, Devrekani’de metrekareye 33.85 kilogram yağış düştü. Ayrıca Kastamonu’da Mescit köyünde metrekareye 27.41, Bozkurt’ta metrekareye 24.4, Ağlı’da metrekareye 23.04, Doğanyurt’ta metrekareye 18.93, Daday’da metrekareye 16.6 ve Abana’da metrekareye 16.47, İnebolu’da metrekareye 16, Küre’de metrekareye 14.87, Çatalzeytin’de metrekareye 14.2, Araç’ta metrekareye 14.1, İhsangazi’de metrekareye 14.42, Pınarbaşı’nda metrekareye 13.21, Taşköprü’de 10.99 ve Tosya’da metrekareye 10 kilogram yağış düştü.
Ağlı, Daday, Seydiler ve Devrekani’ye düşen yağış miktarı nedeniyle ilçede sel ve su taşkınları da yaşandı. Yollarda oluşan heyelanlar nedeniyle, bir süreliğine trafikte de aksamalar oldu.

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