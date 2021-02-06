Seyhan Belediye Meclisi Şubat ayı çalışmalarını tamamladı.

Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı meclis toplantısının son gününde 5 madde görüşüldü. Bir komisyon kararı oy çokluğuyla kabul edilirken, üç teklif ise ilgili komisyonlara havale edildi.

Gündemin 17. ve son maddesi olan İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği 2012-2020 Yılı Teftiş Raporu Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Semih Sayınta tarafından okunması ile meclis toplantısı son buldu.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 1 Mart 2021 Pazartesi günü saat 17.00 ‘de toplanmak üzere çalışmalarını sonlandırdı.

