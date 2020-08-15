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Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar, Adana İl Sağlık Müdürü oldu

ADANA HABERLERİ  | 15.08.2020 09:40 | Son Güncelleme

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar, Adana İl Sağlık Müdürü oldu

Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar, Adana İl Sağlık Müdürlüğü görevine atandı.
Adana Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Halil Nacar, Dr. Ahmet Özer’in yerine Adana İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Uzun süredir çeşitli hastanelerde yöneticilik ve başhekimlik görevlerinde bulunan Nacar, başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Nacar, uzmanlığını Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon bölümünde aldı. Dörtyol Devlet Hastanesi acil servis hekimliği, Dörtyol Devlet Hastanesi diyaliz merkezi sorumlu hekimliği, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi anestezi asistanlığı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi anestezi kliniği ve ameliyathane idari sorumluluğu ve son olarak da Adana Seyhan Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini yürütüyordu.

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