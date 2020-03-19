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Seyhan’da "korona" seferberliği

ADANA HABERLERİ  | 19.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçe Halk Sağlığı uzmanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileriyle fahiş fiyat ve ürün kalitesi denetimi yaptı.Korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve tüketicinin fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmaması için gerçekleştirilen denetimler, Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğüne bağlı Gıda Mühendisleri ile Seyhan İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğünden Halk sağlığı uzmanlarınca birlikte gerçekleştirildi.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçe Halk Sağlığı uzmanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileriyle fahiş fiyat ve ürün kalitesi denetimi yaptı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında halk sağlığının korunması ve tüketicinin fahiş fiyatlarla karşı karşıya kalmaması için gerçekleştirilen denetimler, Seyhan Belediyesi Zabıta ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğüne bağlı Gıda Mühendisleri ile Seyhan İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğünden Halk sağlığı uzmanlarınca birlikte gerçekleştirildi. Zabıta fiyat kontrolünü gerçekleştirirken, halk sağlığı uzmanı ve gıda mühendisi ürünlerin kalitesi, son kullanma tarihi ve halk sağlığına uygun olup olmadığını kontrol etti.
Türkiye’de korona virüs tanısı konulmasının ardından fahiş fiyatta ürün satıldığına yönelik haberlerin ardından gerçekleştirilen denetimlerde kent merkezinde gıda ve dezenfektan satan iş yerleri denetlendi. Özellikle kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik satış yapan iş yerlerinde denetim yapan ekipler fiyat etiketlerini inceledi.
Zabıta ekipleri, iş yeri sahiplerine virüs haberlerinin ardından fiyatların artıp artmadığını sordu. Zabıta ekiplerinin denetiminde herhangi bir olumsuzluğa ve fiyat artışına rastlanmadı.
Bu arada, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede virüsün yayılmasını önlemeye yönelik temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Hem temizlik ve dezenfekte çalışmalarının hem de fahiş fiyat denetimlerinin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

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