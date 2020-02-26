YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Seyhan’da personele göz taraması

Seyhan’da personele göz taraması

ADANA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme

Seyhan Belediyesi, personelinin daha verimli çalışmasına katkı sunmak amacıyla eğitim seminerlerinin yanı sıra periyodik olarak gerçekleştirdiği sağlık kontrollerini göz sağlığı taramasıyla sürdürdü.Personelin göz tansiyonu, kuruluk, göz-gözlük numarası uyumu kontrol edildi.

Seyhan Belediyesi, personelinin daha verimli çalışmasına katkı sunmak amacıyla eğitim seminerlerinin yanı sıra periyodik olarak gerçekleştirdiği sağlık kontrollerini göz sağlığı taramasıyla sürdürdü.
Personelin göz tansiyonu, kuruluk, göz-gözlük numarası uyumu kontrol edildi. Rahatsızlık tespitleri personele aktarılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca mevsimsel ve mevsim geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.
Özel bir göz hastanesi tarafından gerçekleştirilen tarama işlemi Dr. Celal Türen tarafından takip edildi. Dr. Türen, yapılan tetkiklerle ilgili personele bilgi aktardı. Seyhan Belediyesi personeli, genel göz taraması nedeniyle Başkan Akif Kemal Akay’a teşekkür etti.
Seyhan Belediyesinin personele yönelik sağlık bilgilendirme ve genel sağlık taramalarının ilerleyen süreçte de periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şubat ayında da yazdan farksız!Şubat ayında da yazdan farksız!
60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İkinci cemre suya düştü

İkinci cemre suya düştü

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Öğrencilerden depremzedelere yardım kermesi

Peşin alınan gaza fatura

Peşin alınan gaza fatura

Kadınlar mahalleye bakkal yada market açılmasını istedi

Kadınlar mahalleye bakkal yada market açılmasını istedi

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Göz tansiyonu problemine dikkat

Göz tansiyonu problemine dikkat

Adana Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:08
Öğle
12:57
İkindi
16:05
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Adana Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Burçinin Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ şüphelisi 4 eski askere 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Başkan Çetin: "Kriz en çok belediyeleri vurdu"

Trt Çukurova Bölge Müdürü Kahveci, Görevinden Alındı

Trt Çukurova Bölge Müdürü Kahveci, Görevinden Alındı

'genç Yönetmenler' Ödülleri Kaptı

'genç Yönetmenler' Ödülleri Kaptı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.