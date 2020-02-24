Seyhan’da satranç şöleni

Seyhan Belediyesi tarafından düzenlenen ‘1.Ödüllü Satranç Turnuvası’ tamamlandı. 450 sporcu 2 gün boyunca A, B ile 8 yaş ve altı, 10 ve 12 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı

Seyhan Belediyesi Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesislerinde gerçekleşen turnuvaya 450 sporcu katıldı. Adana dışında, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Mersin, Ankara, Antalya, İstanbul, Malatya, Afyon, Sivas başta olmak üzere 15 ilden sporcular turnuvaya katılım sağladı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, yaptığı açıklamada, katılım sayısı itibarıyla turnuvanın Adana’da son yıllarda düzenlenen en büyük yerel organizasyonu olduğunu belirterek, “Düzenlemiş olduğumuz turnuva, doğru düşünüp doğru karar vermeniz ve ileriyi görmeniz açısından fayda sağlayacaktır. Günümüzde hiçbir şey basit değil. Her şeyin çok yönlü faktörü var. Sizlerin emek verdiği, kafa yorduğu satranç sporu da bunu bizlere sağlayacak en önemli yollardan birisi. Bu turnuvanın devam etmesini arzu ediyorum. Turnuvanın organizesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra Başkan Akay sembolik olarak turnuvanın ilk hamlesini yaptı. 450 sporcu 2 gün boyunca A, B ile 8 yaş ve altı, 10 ve 12 yaş kategorilerinde kıyasıya yarıştı.