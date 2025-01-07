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Seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı

İHA İHA
07.01.2025 11:45
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Bilecik’te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı.

Seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, sürücüsü yaralandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir kara yolunda seyir halindeki 11 AAV 404 plakalı otomobilin sürücüsü Zeynep Ü., aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Yaşanan trafik kazasında otomobil sürücüsü Zeynep Ü. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Bilecik

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