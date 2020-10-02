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Seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.10.2020 00:00 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı.

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki hafriyat kamyonu yandı. Yanan kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü.
Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesinde seyir halindeki çimento yüklü hafriyat kamyonu, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Bir anda alevler içerisinde kalan hafriyat kamyonuna ilk müdahaleyi oradan geçen beton mikseri müdahale etti. Beton mikserine yakında bulunan Çatalzeytin Devlet Hastanesinin personelinin de destek vermesiyle yanan hafriyat kamyonu söndürüldü. Bir süre sonra olay yerine gelen Çatalzeytin itfaiye ekipleri, yanan hafriyat kamyonuna müdahale ederek soğutma çalışmasında bulundu.

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