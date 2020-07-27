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Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

BARTIN HABERLERİ  | 27.07.2020 16:02 | Son Güncelleme

Bartın’ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.Olay, Amasra tüneli yolunda meydana geldi.

Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Bartın’ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu.
Olay, Amasra tüneli yolunda meydana geldi. Amasra’dan Bartın istikametine seyir halinde olan D.K. yönetimindeki 06 BL 6362 plakalı otomobilin bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Amasra Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi alevlerin büyümesini ve aracın tamamını sarmadan kontrol altına alınmasını sağladı. Yapılan kontrollerde otomobilin motor kısmının yandığı ve kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

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Merkez
Soner Eczanesi
Abdipasa
Egemen Eczanesi
Amasra
Türker Eczanesi
Kozcagiz
Murat Eczanesi
Kurucasile
Ulus Eczanesi
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