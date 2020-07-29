YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandı

BALIKESİR HABERLERİ  | 29.07.2020 12:17 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Erdek ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan 10 E 2165 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı.

Seyir halindeki otomobil yandı

Balıkesir’in Erdek ilçesinde seyir halindeki otomobil, motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Adnan Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan 10 E 2165 plakalı otomobil bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Otomobilin motor kısmından duman çıktığını fark eden sürücü, aracı durdurup dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangını kısa sürede söndürdü. Yolun bir müddet tedbir maksadıyla kapatıldığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki otomobil yandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti Canını hiçe saydı! Trafik kazasında yaralanan şahsın tavrı pes dedirtti
Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Temmuz Çarşamba

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:20
İkindi
17:13
Akşam
20:32
Yatsı
22:07

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Çarşamba

Asri Eczanesi
Merkez
Bilgiç Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Bilge Eczanesi
Ayvalik
Işıl Eczanesi
Ayvalik
Zeytin Eczanesi
Ayvalik
Dilek Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Gönen’de binadan düşen vatandaş öldü

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Balıkesir'de ağaca çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.