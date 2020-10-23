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Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş ilkokuluna ’’Okulum Temiz Belgesi’’ takdim edildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 23.10.2020 12:12 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokuluna ; Eskişehir Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Cırıt’ın onayı ve imzası ile ’’Okulum Temiz Belgesi’’ takdim edildi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan ’’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde; MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından uygun şartları taşıyan Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş ilkokuluna ’’Okulum Temiz Belgesi’’ verildi.

Eskişehir’in Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokuluna ; Eskişehir Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Cırıt’ın onayı ve imzası ile ’’Okulum Temiz Belgesi’’ takdim edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan ’’Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü’ çerçevesinde; MEB Standardizasyon ve Kalite Hizmet Birimi tarafından uygun şartları taşıyan Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş ilkokuluna ’’Okulum Temiz Belgesi’’ verildi. Belge, Eskişehir Milli Eğitim İl Müdürü Hakan Cırıt’ın onayı ve imzasıyla, Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı tarafından Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu Müdürü Belkıs Dere’ye takdim edildi. Seyitgazi İlçe milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı; ’’Okullarımızda yürütülen çalışmalar neticesinde ilçemizdeki tüm okullar belgeyi almak için başvurularını gerçekleştirdi. İlçe merkezimizdeki okullarımızın belgelendirilmesi tamamlanmıştır. Diğer okullarında belgelendirme çalışmaları devam ediyor” diye belirtti.

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