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Seyitgazi yangınına havadan müdahale başladı

23.08.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde başlayan orman yangınına ekipler ve bölge halkı karadan müdahale ederken 2 adet helikopter de havadan söndürme çalışmalarına katıldı.

Seyitgazi yangınına havadan müdahale başladı

Seyitgazi ilçesine bağlı Kümbet ve Oynaş mahallelerinin arasında bulunan bir arazide anız yangını çıkmış, alevler rüzgârın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Yangın rüzgârında etkisiyle hızla büyüdü. Oynaş Mahallesi’ne doğru ilerleyen yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekiple birlikte, 8 arazöz ve 3 su tankının yanı sıra 2 adet de helikopter sevk edildi. Karadan ekipler ve bölge halkı alevleri söndürmek için mücadele ederken helikopterler de söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyor.

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