Şeyma Subaşı pembe yastık ve kemerle poz verdi! Quarantine Pillow Challenge akımına uydu!

Tüm dünyada koronavirüsle mücadele kapsamında herkes evine kapanarak karantinada kalırken, sosyal medyada ise birçok akım başladı. Dünyada etkili olan akımlardan birisi ise Quarantine Pillow Challenge oldu. Akıma uyan sosyal medya kullanıcıarı yastık ve kemer takarak çekildikleri fotoğraflarını paylaşmaya başladılar.

ŞEYMA SUBAŞI DA CHALLANGE'A KATILDI

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı da bu akıma ayıcıklı yastığı ile katıldı.

Yastıktan kendine elbise yapan Subaşı, fotoğraflarını Instagram hesabında paylaştı.





