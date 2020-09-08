Seyrantepe’de kilitli parke çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi kış öncesi yolların çamurdan kurtulması için kilitli parke çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Fen İşleri Ekipleri Seyrantepe mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen Seyrantepe mahallesinde vatandaşların kış aylarında sorun yaşamaması için kilitli parke döşeme seferberliğini sürdürüyor. Ekipler yeni açılan yollarda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşeyerek yolların tozdan ve çamurdan kurtarılmasını sağlıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede bozuk yol bırakmamak adına çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederken, kış ayları gelmeden alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke döşeyerek hazır hale getirdiklerini kaydederek,, "Fen İşleri ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Seyrantepe mahallemiz özellikle toplu konut bölgesi olduğundan yeni yapılaşmanın fazla olduğu bir mahalledir. Mahallemizde yeni yollar açıyor ve alt yapısı tamamlandıktan sonra bunları kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü’de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar dahilinde Doğukent, Seyrantepe ve Batıkent mahallelerinde de yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışması yapıyor.

