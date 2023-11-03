Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncuya Galatasaray'dan teklif! Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor...

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai geri dönebilir. Galatasaray'dan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Nelsson yerine alınması planlanan Attila Szalai için ön görüşmeler başladı.

MUTSUZ VE FORMA GİYEMİYOR

Bu sezon yalnızca 4 maçta forma giyebilen Attila Szalai, Hoffenheim'da mutsuz durumda. Henüz 25 yaşında olan Macar stoper takımdan ayrılıp yeniden sıçrama yapmanın hayallerini kuruyor.

BONSERVİSİ 14 MİLYON EURO

Güncel bonservis değeri 14 milyon euro olan Attila Szalai için Galatasaray öncelikli olarak kiralama teklifi yapacak. Sarı-kırmızılıların girişiminden memnun olan Attila Szalai'nin Türkiye'ye dönmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifini devre arasında iletmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların şimdilik beklemeye geçtiği ifade edildi.





