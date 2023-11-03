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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncuya Galatasaray'dan teklif! Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor...

03.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gündem stoper transferi... Victor Nelsson takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Danimarkalı stoperin yerine gelebilecek oyuncu arayışları şimdiden başladı. Yıldız bir oyuncu isteyen Okan Buruk'un önüne sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai geldi.

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan yıldız oyuncuya Galatasaray'dan teklif! Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor...
Attila Szalai

Attila Szalai

MAC Macaristan
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Attila Szalai geri dönebilir. Galatasaray'dan ayrılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılan Nelsson yerine alınması planlanan Attila Szalai için ön görüşmeler başladı.

MUTSUZ VE FORMA GİYEMİYOR

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Bu sezon yalnızca 4 maçta forma giyebilen Attila Szalai, Hoffenheim'da mutsuz durumda. Henüz 25 yaşında olan Macar stoper takımdan ayrılıp yeniden sıçrama yapmanın hayallerini kuruyor.

BONSERVİSİ 14 MİLYON EURO

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Güncel bonservis değeri 14 milyon euro olan Attila Szalai için Galatasaray öncelikli olarak kiralama teklifi yapacak. Sarı-kırmızılıların girişiminden memnun olan Attila Szalai'nin Türkiye'ye dönmek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor. Satın alma opsiyonlu kiralama teklifini devre arasında iletmeye hazırlanan sarı-kırmızılıların şimdilik beklemeye geçtiği ifade edildi.

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