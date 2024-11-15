Sezonun transferi artık çok da uzak değil! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi ikna edemiyor, Süper Lig devi pusuya yatmış bekliyor...

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi kaybetmek üzere... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli oyuncuyla anlaşamayan sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı bir türlü ikna edemiyor.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

Geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmede sözleşme uzatma teklifini reddeden İrfan Can Kahveci, ilk 11'de forma şansı bulacağına inanmıyor. Jose Mourinho'ya karşı güvenini yavaş yavaş kaybeden İrfan Can, kariyerinin bu döneminde ilk 11'de başlayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda İrfan Can'a teklif yapacağını milli oyuncunun menajerine iletti. Fenerbahçe ile görüştükleri esnada herhangi bir teklif yapmayacağını etik olarak bildiren siyah-beyazlılar, ancak Fenerbahçe ile tamamen anlaşamaması durumunda devreye girecek ve resmi teklifini yapacak.