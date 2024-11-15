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Sezonun transferi artık çok da uzak değil! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi ikna edemiyor, Süper Lig devi pusuya yatmış bekliyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.11.2024 07:31
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Fenerbahçe iç transferde İrfan Can Kahveci ile masaya oturdu. Jose Mourinho'nun bir türlü ilk 11'de yer vermediği İrfan Can için ayrılık çanları çalmaya başladı. Fenerbahçe'nin yaptığı sözleşme uzatma teklifini reddeden İrfan Can için Beşiktaş devreye girdi.

Sezonun transferi artık çok da uzak değil! Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi ikna edemiyor, Süper Lig devi pusuya yatmış bekliyor...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi kaybetmek üzere... Sözleşmesi sezon sonunda bitecek milli oyuncuyla anlaşamayan sarı-lacivertliler, İrfan Can'ı bir türlü ikna edemiyor.

SÖZLEŞMEYİ REDDETTİ

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Geçtiğimiz haftalarda yapılan görüşmede sözleşme uzatma teklifini reddeden İrfan Can Kahveci, ilk 11'de forma şansı bulacağına inanmıyor. Jose Mourinho'ya karşı güvenini yavaş yavaş kaybeden İrfan Can, kariyerinin bu döneminde ilk 11'de başlayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ

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Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe ile anlaşamaması durumunda İrfan Can'a teklif yapacağını milli oyuncunun menajerine iletti. Fenerbahçe ile görüştükleri esnada herhangi bir teklif yapmayacağını etik olarak bildiren siyah-beyazlılar, ancak Fenerbahçe ile tamamen anlaşamaması durumunda devreye girecek ve resmi teklifini yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
İrfan Can Kahveci beşiktaş fenerbahçe
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