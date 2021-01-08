YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. SGK’dan Borçlulara Büyük Kolaylık

SGK’dan Borçlulara Büyük Kolaylık

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.01.2021 10:55 | Son Güncelleme

Bağ-kur prim borcu olup bu borcunu ödemekte güçlük çekenler için SGK bankalarla protokol imzaladı.

Bağ-kur prim borcu olup bu borcunu ödemekte güçlük çekenler için SGK bankalarla protokol imzaladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Sosyal Güvenlik İl Müdürü Hacı Ali Hasgül, "Özellikle Bağ-kur prim borcu olup bu borçların çeşitli kanunlara göre dondurulması işlemi sistem üzerinden yapılmıştı. 7256 sayılı yasaya göre dondurulan bu süreler dönemindeki değer üzerinden yeniden hesaplanarak prim borçları yeniden yapılandırılmış oldu" dedi.
Hasgül, "Vatandaşlarımızın çıkan borcu piyasa koşullarından çok daha uygun maliyetle kredilendirmesi için Kurum Başkanlığımızca bir çalışma başlatılmıştı. Bu çalışmanın neticesinde Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank’la protokol imzalandı. 1,60 faiz oranıyla 36 aya kadar kredi kullanım imkanı ile prim borcu olan vatandaşlarımızdan emekli olabilecek durumda olanlar bu haktan faydalanacaktır" ifadesinde bulundu.
Bağ-Kur kapsamı dışındaki bazı borçları da kredilendirilebileceğini söyleyen Hasgül, "Kredi protokolüne göre sadece Bağ-Kur kapsamındaki borçlu sigortalarımız değil Ek 5, Ek6 kapsamında olup birikmiş borcunu ödemesi halinde emekli olabilecek sigortalılarımız, askerlik borçlanması doğum borçlanması gibi hizmet borçlanmaları ile aylık bağlanacak durumda olan sigortalılarımız da faydalanabilecek" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!Kayseri'de özel çocukların ters ev heyecanı!

Kayseri Namaz Vakitleri 8 Ocak Cuma

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:50
İkindi
15:19
Akşam
17:40
Yatsı
19:02

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Deniz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Taşhan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Eda Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Nalbantoğlu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Adnan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Çalışkan Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.