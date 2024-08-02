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  4. Sharon Stone Bodrum'da kaza geçirdi! Yüzünün halini paylaştı

Sharon Stone Bodrum'da kaza geçirdi! Yüzünün halini paylaştı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.08.2024 16:06
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'Temel İçgüdü', 'Casino' gibi kült filmlerle Hollywood’a damga vuran Sharon Stone, Altın Küre’nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere Türkiye’ye gelmişti. Şimdilerde Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkaran Sharon Stone talihsiz bir kaza geçirdi.

MYNET-Sharon Stone, Michael Douglas ile başrolü paylaştığı 1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filmiyle küresel ölçekte şöhretli bir oyuncu oldu.

Sharon Stone, geçtiğimiz günlerde 'Altın Küre'nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak için Türkiye’ye geldi. İki gün kaldığı İstanbul'un tarihi yerlerini gezen Stone, daha sonra ödül töreninin düzenleneceği Bodrum'a geçti.

Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Sharon Stone talihsiz bir kaza geçirdi. Ünlü yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kaldığı otelde yüzünü mermere çarparak gözünün morardığını söyledi.

Sharon Stone

TALİHSİZ KAZA!

Stone, kazayla igili yaptığı açıklamada "Birçok ülkede, birçok otelde bulundum ve birinde bir gece yarısı tuvalete gitmek için kalktım, nerede olduğumu bilmiyordum ve yüzümü mermere çarptım" ifadelerini kullandı.

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Oyuncu sözlerine "Hayır, kimse bana bir şey yapmadı. Ve evet, ben iyiyim! Harika zaman geçiriyorum. Çok iyi ağırlanıyorum. Ve evet, gözüm daha iyiye gidiyor" diye devam etti.

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BEŞİKTAŞ FORMASI GİYMİŞTİ

Sharon Stone ödül gecesi öncesi Bodrum’da Beşiktaş Kongre üyesi Barbaros Tapan’la yat gezisine çıkmıştı. Tapan, Başkan Hasan Arat’ın Sharon Stone’a özel olarak hazırlattığı yeni sezon formalarını Başka Arat adına Sharon Stone’a hediye etti.

BEŞİKTAŞ FORMASI

Sharon Stone, Beşiktaş forması giyerek taraftarlara sevgilerini yolladı.

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Sharon Stone
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