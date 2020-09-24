Sharon Stone'dan öpüşme itirafı! En iyi öpüşen...

'Temel İçgüdü' filminin yıldızı olarak hafızalara kazınan Stone, 40 yıllık sinema kariyerinde birlikte kameraların karşısına geçtiği aktörler içinde en iyi öpüşenin açık ara Robert de Niro olduğunu söyledi.

Watch What Happens Live isimli talk şova katılan Stone, De Niro'ya hayranlığını dile getirirken "Kesinlikle en iyi öpüşeni" demeyi ihmal etmedi.

62 yaşındaki Stone ile 77 yaşındaki De Niro, 1995'te Martin Scorsese'nin yönettiği Casino filminde karı-kocayı canlandırırken dudaklarını birleştirdikleri sahnelerde de oynamıştı.

DİĞERLERİ İÇİN 'EH İŞTE' DEDİ

Stone açıklamasında şunları söyledi: "Bob (Robert), en hayran olduğum aktördü. Tüm istediğim masada karşısında oturup muhatabı olmaktı. Belki de ona böylesine olağanüstü saygı duyduğumdan benim için öpüşme anının zirvesi oldu."

Stone ardından ise "Bir aktris olarak ona öylesine çılgınca aşıktım ki. Neredeyse masal gibiydi. Dolayısıyla başka aktörlerle olanla kıyas götürmez. Diğerleri benim için 'eh işte'ydi." dedi.

KURTLAR VADİSİ'NDE KONUK OYUNCUYDU

Sharon Stone, Kurtlar Vadisi adlı yapımda da Andy Garcia ile birlikte konuk oyuncu olarak yer almıştı. Stone, Necati Şaşmaz ile de öpüşme sahnesi için kamera karşısına geçmişti.

