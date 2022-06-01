Siber güvenlik sigortaları günlük hayatın sürekliliği için önem taşıyor

İSTANBUL (AA) - Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, "Sigortanın önleyici özelliğini vurgulayan siber güvenlik sigortaları günlük hayatın sürekliliğini sürdürebilmek için büyük önem taşıyor. Bu alandaki ihtiyaca yönelik geliştirdiğimiz Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, siber dünyada çift korumalı hasar önleyici hizmetleri sayesinde müşterilerimizin kendilerini özgür ve güvende hissetmelerini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, dijitalleşmenin etkisiyle artan internet kullanımı, siber riskleri de beraberinde getiriyor. Yapılan küresel araştırmalar ve sektörel öngörüler siber sigortaların tüm dünyada pazar payının gün geçtikçe artacağını gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta CEO’su Koray Erdoğan, bu çerçevede siber güvenliğe yönelik yatırımların büyük ölçüde, bir siber saldırı deneyimi doğrultusunda tetiklendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sigorta sektörü yıllar içerisinde ulaştığı prim hacmi, yatırım ölçeği ve daha da önemlisi kişisel ve ticari riskleri karşılaması sebebiyle ekonominin önemli bir bileşenidir. Yani sigortanın ana odağı bireylerin, toplumun ve iş hayatının devamlılığını korumaktır. Bu sebeple kapsamlı olduğu kadar risk önleyici ürünlerin günümüz şartlarında önem kazandığını düşünüyorum. Siber güvenlik sigortaları ise son iki yıldır sıklıkla karşılaştığımız kimlik sahtekarlığı, hırsızlığı ve şifre çalınması gibi dijital risklere karşı koruma sağlamaktadır. Ray Sigorta'nın bu alandaki ihtiyaca yönelik geliştirdiği Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, siber dünyada çift korumalı hasar önleyici hizmetleri sayesinde müşterilerimizin kendilerini özgür ve güvende hissetmelerini sağlıyor.

Bir risk gerçekleştikten sonra maddi olarak sağlanacak desteğin yanı sıra söz konusu riskin gerçekleşmemesi için alınacak önlemler de sigortanın kapsamındadır. Finansal riskleri işletmelerden ve bireylerden uzaklaştırarak dayanıklılıklarını artırabiliriz. Biz Ray Sigorta olarak, önleyici çözümler oluşturarak müşterilerimizin herhangi bir kayıp yaşamadan yollarına devam etmelerini hedefliyoruz. Cyberella ile günlük hayatımızda haberimiz olmadan internette adımıza işlem yapılmasından kaynaklı uğrayacağımız maddi kayıplar ve hukuki sorunlar nedeniyle oluşabilecek tazminat taleplerini güvence altına alıyoruz. Tekliften satış aşamasına kadar sadeliği ve rekabetçi fiyatlarıyla öne çıkan ürünümüzün erişimi oldukça kolay ve pratik. Bu sayede piyasaya sürüldüğü günden beri büyük bir talep görüyor."

Erdoğan, sigortanın önleyici özelliğini vurgulayan siber güvenlik sigortalarının günlük hayatın sürekliliğini sürdürebilmek için büyük önem taşıdığını aktardı.

- Cyberella ile siber riskler Ray Sigorta güvencesi altına alınıyor

Verilen bilgiye göre, Cyberella ile siber riskler Ray Sigorta güvencesi altına alınıyor.

Gerçekleşebilecek risklere karşı kişilerin son derece savunmasız hissettiği bu alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik geliştirilen Cyberella Siber Güvenlik Sigortası kapsamında, kimlik hırsızlığına yönelik olası bir mağduriyet durumunda konusunda uzman profesyoneller tarafından süreç çözümlenene kadar poliçe sahiplerine her konuda danışmanlık veriliyor.

Ürünle birlikte sunulan Dijital Güvence Veri İzleme Hizmeti ile poliçe süresince sigortalıların kişisel verileri 7/24 internet üzerinde taranarak güvenlik sağlanıyor.

Sigortalıları potansiyel siber saldırılardan koruyan poliçe, aynı aile içerisinde 5 kişiye ait PC, Mac, telefon (iOS, Android) cihazların içindeki kişisel bilgilere yönelik saldırılara virüs koruma yazılımını ücretsiz olarak sunuyor.

ATM’de ya da ATM’den dönerken yaşanabilecek gasp ya da kapkaç olaylarına karşı da teminat sağlayan Cyberella Siber Güvenlik Sigortası, kimlik çalınması veya kaybolması durumunda, kimlik yenilenmesi için harç ve kart ücretlerinin yanı sıra gazeteye verilecek zayi ilanları da poliçe kapsamında karşılanıyor.

