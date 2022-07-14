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Siber polislerden "sağlıkta şiddet" olaylarına ilişkin dezenformasyon içeren paylaşımlara inceleme

14.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı - Söz konusu olayla ilgili son bir ay içerisinde kendisini doktor olarak tanıtan 2 bin 199 yeni hesap açıldığı, açılan hesaplardan 671'inden 111 bin 239; 1528 bot hesaptan ise 207 bin 567 paylaşım olmak üzere 318 bin 806 paylaşım yapıldığı kaydedildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesinin ardından suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısının tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimleri, vatandaşların internet ortamında mağduriyet yaşamamaları için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Bu kapsamda yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında siber polisler, 6 Temmuz'da Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesi olayının kısa süre içerisinde sosyal medya platformları üzerinde gündem olduğunu tespit etti.

- 1528 bot hesaptan 207 bin 567 paylaşım yapılmış

Söz konusu olay ile ilgili son bir ay içerisinde kendisini doktor olarak tanıtan 2 bin 199 yeni hesap açıldığı, açılan hesaplardan 671'inden 111 bin 239; 1528 bot hesap tarafından ise 207 bin 567 paylaşım olmak üzere 318 bin 806 paylaşım yapıldığı kaydedildi.

Sağlık çalışanlarının ve hastanelerin yeterince korunmadığı, sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin yasaların yetersiz olduğuna dair söylemlerin dolaşıma sokularak, dezenformasyon faaliyetlerinin yürütülmeye çalışıldığı ve kamuoyu üzerinde panik ve güvensizlik oluşturabilecek söylemlerin bilgisayarlar tarafından yönetilen bot/operasyon hesaplar aracılığıyla yayıldığı belirlendi.

Bunun üzerine yapılan tüm paylaşımları inceleyen siber polisler, "halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla içerik üreten" hesaplar hakkında çalışma yaptı.

Suç unsuru içerikli paylaşım yapan 22 hesap yöneticisi/kullanıcısı tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.

Sosyal medya platformu Twitter'da "#DoktorumaDokunma, #HekimlereOrganizeSaldırı, #SağlıktaTerör, #DrEkremKarakayaöldürüldü, #konyaşehirhastanesi, #sağlıktaşiddetehayır" etiketleri ile ilgili yapılan bot tespiti çalışmasında, ilgili etiketlere ilişkin toplam 34 bin 748 hesap arasından 17 bin 745 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap olduğu tespit edildi.

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