Sıcak bunaltınca yüzmesi yasak olan kanalda serinlediler

Türkiye’ye etkisi altına alan Basra sıcakları Kozan’da daha fazla etkili oluyor. Dün 48.3 derece ile sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede bunalan gençler, birçok kişinin ölümüne neden olan sulama kanallarında ölümüne serinliyor.

Çanaklı Mahallesi’nde bulunan sulama kanalı termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ilçede gençlerin serinleme alanı oldu. Kanalda yüzerek serinlemek isteyen gençler onlarca boğulma vakasına rağmen tehlikeye aldırmadan "aşırı sıcak" diyerek kanala atladı. Tehlikeli serinlik kameralara yansıdı.

