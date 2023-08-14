YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Sıcak bunaltınca yüzmesi yasak olan kanalda serinlediler

Sıcak bunaltınca yüzmesi yasak olan kanalda serinlediler

14.08.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde etkili olan Basra sıcakları nedeniyle bunalan gençler, yüzmesi yasak olan sulama kanalında serinledi.

Türkiye’ye etkisi altına alan Basra sıcakları Kozan’da daha fazla etkili oluyor. Dün 48.3 derece ile sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede bunalan gençler, birçok kişinin ölümüne neden olan sulama kanallarında ölümüne serinliyor.

Çanaklı Mahallesi’nde bulunan sulama kanalı termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ilçede gençlerin serinleme alanı oldu. Kanalda yüzerek serinlemek isteyen gençler onlarca boğulma vakasına rağmen tehlikeye aldırmadan "aşırı sıcak" diyerek kanala atladı. Tehlikeli serinlik kameralara yansıdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Patrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldiPatrik Bartholomeos Sümela Manastırı’ndaki ayin için Trabzon’a geldi
Tavşanlı’da 3 katlı evde yangınTavşanlı’da 3 katlı evde yangın
Attığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandıAttığı drift pahalıya patladı: 20 bin 342 lira cezai işlem uygulandı
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 14 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:18
Sabah
05:47
Öğle
12:49
İkindi
16:34
Akşam
19:40
Yatsı
21:03

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Pazartesi

Yeni karaisali eczanesi
Karaisali
Görkem eczanesi
Seyhan
Deva eczanesi
Saimbeyli
Demircioğlu eczanesi
Tufanbeyli
Berfin eczanesi
Seyhan
İlgi eczanesi
Seyhan
Gökçen eczanesi
Cukurova
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Ünlü moda markalarında %40'a varan indirim

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Yasak aşk ifşa edildi! Otel odasında yakalandılar

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.