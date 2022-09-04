YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Sıcak çarpması kronik hastalıkları tetikleyebilir uyarısı

Sıcak çarpması kronik hastalıkları tetikleyebilir uyarısı

04.09.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu: - "Sıcak çarpmasının belirtileri birçok organımızı etkileyen bulgularla karşımıza çıkıyor. Eğer altta yatan bir hastalık varsa, bu hastalığın daha ön plana çıktığını görüyoruz"

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, sıcak çarpmasının yaşlı ve risk grubundaki kişilerin kronik hastalıklarının belirtilerini arttırabileceği uyarısında bulundu.

Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine, turizm bölgelerine gelenlerin zaman zaman sıcak çarpması şikayetiyle acil servislere başvurduğunu söyledi.

Sıcaklıkla ilgili rahatsızlıkların arasında ödem, isilik, kramp, bitkinlik ve bayılmanın da olduğunu aktaran Yüzbaşıoğlu, "Vücudumuzun sürekli bir denge mekanizması var. Vücut sıcaklığını 36-37,5 arasında tutmak için mücadele ederiz. Bu mücadele çoğu zaman başarılı olur fakat yüksek sıcaklıklarda, nem oranının artmasıyla vücut yeterli sıvı ve gıda alamadığı zaman bu savaş kaybedilir." ifadesini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, bazı kişilerin havanın rehavetiyle alması gereken ilaçları kullanmaya ara verdiğini ve bu durumun sıkıntı yaratabildiğini belirtti.

Sıcak çarpmasının, kalıcı hastalıkların belirtilerini artırabileceği uyarısında bulunan Acil Tıp Uzmanı Yüzbaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Sıcak çarpmasının belirtileri birçok organımızı etkileyen bulgularla karşımıza çıkıyor. Eğer altta yatan bir hastalık varsa, bu hastalığın daha ön plana çıktığını görüyoruz. Örneğin şeker hastalığınız varsa hipoglisemi şikayetiyle gelebilirsiniz. Baş ağrısı, epilepsi nöbetleri, bilinç bulanıklığı ve kaybına kadar değişen bir tablo karşımıza çıkabilir. Yaşlılar ve altta yatan hastalığı olanların sıcağa uyum sürecinin normal bir yetişkin gibi olmayacağını biliyoruz. Daha zor ve uzun bir süreç olacaktır. Bu kişilerin serin yerlerde, yeterli sıvı alarak kendi rutin tedavilerini, ilaçlarını aksatmadan sürdürerek, beslenmelerine de dikkat edip bu tablodan uzak kalabileceklerini düşünüyoruz."

- "Sürekli birer bardak su içerek vücudu desteklemek gerekiyor"

Yüzbaşıoğlu, yaz aylarında egzersiz yapanların da dikkatli olması gerektiğine işaret ederek, spor için günün serin saatlerinin tercih edilmesini önerdi.

Açık alanda çalışan işçilerin güneş çarpmasından etkilenmemeleri için koruyucu kıyafetler giyip, yeterli sıvı tüketmesinin önemine vurgu yapan Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Eğer çalışmak zorunda kalınırsa vücudun ısı dengesinin korunmasına yardımcı olacak şapka, uzun giysi gibi koruyucu kıyafetler kullanılmalı. Aynı zamanda yeterli miktarda sıvı alınmasını öneriyoruz. Yeterli sıvı alınmadan kasıt bir anda 1,5 litre su içmek değil. Sürekli birer bardak su içerek vücudu desteklemek gerekiyor. Kişi sıcak çarpması belirtileri hissediyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurması önemli. Başvurmadan önce mümkünse yeterli sıvı tüketilip, bir duş alınabilir. Duş, vücut ısısının düşürülmesine ciddi derecede yardımcı olacaktır."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildiKalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş insanı Nasrullah Ayan'ın cenazesi Mersin'de defnedildi
Tayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldüTayini çıkan genç öğretmen yeni görev yerine giderken trafik kazasında öldü
Ticaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildiTicaret Bakanı Muş'un dayısının cenazesi Trabzon'da defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Mersin sıcak çarpması

Mersin Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:45
Sabah
06:08
Öğle
12:46
İkindi
16:22
Akşam
19:14
Yatsı
20:31
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Hep aynı şeyi yapıyor! Yatakta yarı çıplak olay paylaşım

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Böyle doğum görülmedi! Annenin karnını açtı, bebeği görünce...

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.