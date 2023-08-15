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Sıcak hava insanları evlere hapsetti

15.08.2023 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de yaz sıcakları devam ederken, yeni gelen sıcak hava dalgasının da etkisiyle kent adeta hayalet şehre döndü.

Sıcak hava insanları evlere hapsetti

Kentin en işlek caddeleri neredeyse tamamen boş kalırken, sahilde ise insan görmek imkansız hale geldi.

Meteorolojinin son verilerine göre Türkiye’de sıcaklıklar son zamanlarda normalin 4 ile 10 derece üzerinde seyrediyor. Özellikle dünden itibaren etkili olan ve yılın en sıcak dönemlerinin yaşandığı günlerde, vatandaşlar zor zamanlar geçiriyor. Sıcaklık rekorlarının kırıldığı Mersin’de de vatandaşlar adeta kent merkezini boşalttı. Normal günlerde tıklım tıklım olan caddelerde çok az sayıda insan görünürken, bazı bölgeler ’hayalet kent’ gibi oldu. Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk ve Silifke caddelerinde çok az sayıda insan dışarıda görülürken, sahiller ise tamamen boşaldı. Hissedilen sıcaklık 45 derecenin üzerine çıkarken, dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kapalı banklarda ya da ağaçların gölgelerinin altında dinlendi.

Yetkililer, bugünlerde özellikle kronik rahatsızlıkları olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, çıkanların da dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

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Mersin Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Salı

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Tarsus
Merkez eczanesi
Anamur
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