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Sıcaklıkların 35 dereceyi geçtiği Başkent’te vatandaşlara ücretsiz su dağıtıldı

26.07.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, sıcaklığın 35 dereceyi geçtiği Ankara’da Özel 100. Yıl Hastanesi tarafından ücretsiz su dağıtıldı.

Sıcaklıkların 35 dereceyi geçtiği Başkent’te vatandaşlara ücretsiz su dağıtıldı

Tüm yurtta hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyredecek. Ankara’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda metro çıkışında Özel 100. Yıl Hastanesi tarafından ücretsiz su dağıtılarak, vatandaşların sıcaklarda su tüketimine dikkat etmesi konusuna dikkat çekildi.

“SIVI KAYBINI EN İYİ YERİNE KOYMA YÖNTEMİ SU İÇMEK”

Özel 100. Yıl Hastanesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz, havaların çok sıcak ve mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
“O yüzden insanlar çok terliyor, sıvı kaybı oluyor. Bu yüzden su tüketimi çok önemli. Bugün su dağıtıyoruz vatandaşlarımıza. Su tüketimi yaz aylarında önem kazanmakta. Vücudumuzun belli bir su ihtiyacı var. Su ihtiyacı artmakta. 2 litre civarında ihtiyacımız olmakta. Sıvı kaybını en iyi yerine koyma yöntemi su içmek. Gazlı içecekleri çok önermiyoruz. Çok sıcak havalarda dışarı çıkmamak gerek. Sıcaktan korunmanın önlemlerinin alınması lazım. Şapka takılabilir, keten giysiler giyinilebilir.”

“GÜNDE 3-4 LİTRE SU TÜKETİYORUM”

Ümit Çalışkan adlı vatandaş, su dağıtan hastanenin yetkililerine teşekkür ederek, “İnsanları bunaltıcı günlerde birazcık rahatlatmak için su dağıttığınızdan dolayı teşekkür ederim. Su insan vücudu için önemli, bunu herkes biliyor. Benim için daha önemli, günde 3-4 litre su tüketiyorum. Metrodan çıktım, su alayım dedim. Hocam ‘Su verelim’ dedi. Sizin gibi insanlar var oldukça dünya daha güzel olur diye düşünüyorum” dedi.

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