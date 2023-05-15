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Sıcaktan bunalan boz ayı ailesinin havuz keyfi

15.05.2023 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı Antalya’da, yüksek nem ve sıcak havadan bunalan boz ayılar, Doğal Yaşam Parkı’nda kendileri için hazırlanan doğal su havuzlarında serinliyor.

Anne, baba ve 5 kardeşten oluşan 7 bireylik ayı ailesi, havuzda bol bol suyla oynadı, kendisini görüntüleyen gazetecilere adeta pozlar verdi.
Hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıktığı Antalya’da yüzde 65 oranına varan nemden insanların yanı sıra hayvanlar da etkileniyor. Kepezaltı bölgesinde 650 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda, 150 türde bin 500’ü geçkin hayvana ev sahipliği yapıyor. Mayıs ayında bastıran sıcak hava ve bunaltıcı nem sonrası hayvanat bahçesi yönetimi de primat grubu ve suyu seven hayvanların hem sıcaklıklardan etkilenmemesi hem de kaybettikleri enerjiyi geri kazanabilmeleri için çeşitli serinleme metotları uyguluyor.

DOĞAL HAVUZDA KEYİFLİ DAKİKALAR

Hayvanat bahçesinde anne, baba, büyük abla ile ağabey ve 3’er yaşında 3 kardeşten oluşan 7 bireylik boz ayı ailesinin ise yaşadıkları alana kurulan havuzlarda suyla serinlemesi objektiflere yansıdı. Kalın deri ve tüylerinin etkisiyle sıcak havadan daha çok etkilenen ayılar, uzun süre havuz içerisinde serinledi, zaman zaman da kendisini görüntüleyen gazetecilere adete poz verdi.

YENİ MİSAFİR ZEUS VE HERA KARDEŞLER

Yaşam Parkı’nın yeni misafirleri ise geçtiğimiz günlerde getirilen 9 aylık aslan kardeşler oldu. Zeus ve Hera adı verilen iki kardeş de vaktini sıcak havadan dolayı gölgelik alanlarda geçirmeyi tercih etti.

HAFTADA 1 GÜN TATİLLERİ VAR

Antalya Doğal Yaşam Parkı’nı pazartesi günleri ziyaretçiye kapatma kararı aldıklarını belirten Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Veteriner Hekim Aygül Arsun, 1 günlük tatille hayvanların refahını ön planda tutmak istedikleri için böyle bir karar aldıklarını ifade etti.

YAVRU ASLANLAR KIRMIZI VE BEYAZ ETLE BESLENMEYE BAŞLADI

Yeni katılan iki yavru aslan hakkında da bilgiler paylaşan Arsun, “Biraz oyuncu yavrular. Artık etle beslenebiliyorlar. Haftanın bazı günleri kırmızı, bazı günlerinde ise beyaz etle besliyoruz. Keyifli vakit geçiriyorlar, çünkü 2 dönüm gibi geniş bir arazi üzerinde barınakları var. Gölgede yatarak, serinleyerek ya da oyun oynayarak vakitlerini geçiriyorlar” dedi.

GENELLİKLE HAVUZDA VAKİT GEÇİRİYORLAR

Arsun, 5 kardeş ve ebeveynlerden oluşan boz ayı ailesinin havaların ısınmasıyla birlikte vakitlerini havuzda geçirmeyi tercih ettiğini belirterek, “Genellikle havuzda vakit geçiriyorlar. Antalya’nın sıcakları onları etkiliyor. İstediklerinde kışlık alanlara geçip sıcak saatlerde orada vakit geçiriyorlar. Ancak en çok havuzlarında oynamayı tercih ediyorlar. Burada doğan 3 yavrumuz insanlara korkmadan yaklaşabiliyorlar. Çünkü ziyaretçilerimiz yasak olmasına rağmen yiyecek veriyor. O yüzden ayılar da ziyaretçilere ilgili gösteriyor” diye konuştu.

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