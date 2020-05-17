Sıcaktan bunalan sahile koştu

5 günde 72 bin 660 aracın giriş yaptığı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bugünde insanlar plajlara akın etti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yasak olmasına rağmen, hem Kuşadalılar, hem de yazlıkçılar güneşten ve sıcak havadan korunmak için yasak olmasına rağmen denize girdi. Kuşadası’nın dünyaca ünü Kadınlar Plajı dahil olmak üzere, 32 kilometrelik sahil bandı insanlarla doldu. Buna bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında 65 yaş üstünün sokağa çıkması da eklenince sahillerde kalabalık insan grupları oluştu. Plajlara gelen vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü. Kuşadası İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri de devriye araçları ile vatandaşları sosyal mesafe kurallarına ve maske takılması konusunda anons yaparak uyardı.

