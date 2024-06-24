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Sıcaktan bunalan Tokatlılar, doğal klimada serinliyor

İHA İHA
24.06.2024 12:43
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Tokat merkezde yaz sıcaklıkları 40 dereceye ulaşırken Reşadiye’nin Hebüllü Yaylası doğal klima özelliğiyle ziyaretçilerine serinlik sunuyor.

Sıcaktan bunalan Tokatlılar, doğal klimada serinliyor

Tokat merkezde yaz aylarında hava sıcaklıkları zaman zaman 40 dereceyi bulurken, yüksek kesimlerdeki yaylalar serin havasıyla dikkat çekiyor. Bu yaylalar arasında öne çıkan Hebüllü Yaylası, doğal klima özelliği ile bölge halkının ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tokat il merkezine 100 kilometre uzaklıkta, Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli Beldesi sınırları içinde yer alan Hebüllü Yaylası, yaz aylarında sıcaktan bunalanların sığınağı haline geldi. Tokat merkezde vatandaşlar sıcaktan bunalırken Hebüllü Yaylası’na gelenler, eski muhtar Kemal Arslan ve köy sakinlerinin katkılarıyla yapılan yapay göletin serinliğinde ferahlama imkanı buluyor. Gölet, hem sıcak havalarda serinlemek hem de yemyeşil doğanın tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir mekan olarak öne çıkıyor. Göletin etrafında piknik yapan, doğa yürüyüşleri gerçekleştiren ve dinlenmenin keyfini süren ziyaretçiler, Karadeniz’in incisi olarak nitelendirilen bu bölgenin doğal güzelliklerinden faydalanıyor. Hebüllü Yaylası sadece Tokat merkezden değil, çevre köylerden gelen vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi görüyor. Yaylanın temiz havası ve serin ortamı, özellikle yaz aylarında bölge sakinleri için adeta bir kaçış noktası oluyor. Doğal klimada serinleyen ziyaretçiler, stres ve yorgunluktan uzak bir gün geçiriyor. Bu serin ve doğal güzelliklerle dolu yayla, hem yerli hem de yabancı turistler için keşfedilmeyi bekleyen bir bölge olarak dikkat çekiyor.

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Tokat Namaz Vakitleri 24 Haziran Pazartesi

İmsak
03:00
Sabah
04:58
Öğle
12:41
İkindi
16:40
Akşam
20:15
Yatsı
22:03
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