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  4. Şiddetli yağmurda üzerine poşet çeken vatandaşa Selçuk Belediyesi el uzattı

Şiddetli yağmurda üzerine poşet çeken vatandaşa Selçuk Belediyesi el uzattı

03.02.2021 12:37 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Selçuk ilçesinde, bir süredir cami avlusundaki koltukta yatıp kalkan ve yağmur nedeniyle naylon poşete sığınan vatandaş, Selçuk Belediyesi ekipleri tarafından bir otele yerleştirildi.Selçuk ilçesinde bir vatandaş, bir süredir cami avlusundaki koltuk üzerinde yatıp kalkıyordu.

İzmir’in Selçuk ilçesinde, bir süredir cami avlusundaki koltukta yatıp kalkan ve yağmur nedeniyle naylon poşete sığınan vatandaş, Selçuk Belediyesi ekipleri tarafından bir otele yerleştirildi.
Selçuk ilçesinde bir vatandaş, bir süredir cami avlusundaki koltuk üzerinde yatıp kalkıyordu. İki gündür devam eden yağışlar nedeniyle söz konusu kişi, üzerine çektiği naylon poşetle şiddetli yağmurdan korundu. Konunun sosyal medyada dile getirilmesiyle Selçuk Belediyesi ekipleri hemen harekete geçti. Camiye giden zabıta ekipleri, hemen vatandaşa yardım eli uzatarak bir otele yerleştirdi. Yürekleri burkan görüntünün ardından kişi kısa sürede sıcak ortama kavuşurken, sosyal medyadan Selçuk Belediyesi ekiplerinin hemen konuya müdahale etmesi takdir topladı.

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