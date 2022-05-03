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Şifahane Korosu'ndan huzurevi sakinlerine bayram konseri

03.05.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şifahane Korosu'ndan huzurevi sakinlerine bayram konseri

Salgın tedbirlerinin kaldırılmasıyla 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini Ramazan Bayramı'nda ağırlayan huzurevi sakinleri, Yalova Türk Sanat Müziği Engelliler Korosu'nun (Şifahane Korusu) konseriyle güzel vakit geçirdi.

Yalova Türk Sanat Müziği Engelliler Koro Projesi kapsamında 2014 yılında engellilerden oluşturulan Şifahane Korosu, kurulduğu günden itibaren her yıl huzurevlerinde kalan yaşlılar için bayram ve özel günlerde konser veriyor.

Kovid-19 nedeniyle yaklaşık 2,5 yıl boyunca ertelenen konserlerini bu yıl tedbirlerin gevşetilmesiyle tekrar hayata geçiren Şifahane Korosu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Paşakent Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde konser verdi.

Konserde gönüllerince eğelenen huzurevi sakinleri, korodaki üyelere ve konserin düzenlenmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Proje Sorumlusu Utku Köşedar, yaptığı açıklamada, 2014'te temelini attıkları Şifahane Korosu'nun bugüne kadar 15 konser verdiğini ifade etti.

Köşedar, "Bunların birkaç tanesi eğitim maksatlı Yalova Üniversitesi Sosyal Hizmetler Öğrencilerine yönelik eğitim seminerleri, mini konserler oluyor ve şu anda da bayram olması nedeniyle rehabilitasyon bakım merkezine geldik. Annelerimizi, babalarımızı eğlendirmek, bayramda yalnızlık çekmesinler diye koromuzla buraya geldik ve mini bir konser sergiledik. Tebessümler, alkışlar çok mutlular iyi ki gelmişiz, yine geleceğiz." diye konuştu.

Huzurevi Müdürü Ercan Çelik ise, 2,5 yıldan fazla süren Kovid-19 nedeniyle yaşlılarla çok fazla bir araya gelemediklerini belirterek, "Bayram nedeniyle de yaşlılarımıza bir ziyafet vermeyi istedik. Bu amaçla da Şifahane gurubunun katkılarıyla bir müzik eğlencesi düzenledik. Onlara çok teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki günleri yaşlılarımızla daha güzel geçiririz." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Halil İbrahim Gülsarahan da kendileri için düzenlenen konsere emeği geçenlere teşekkür etti.

Gülsarahan, şöyle konuştu:

"Bu hastalık, bizler gibi dünya için çok olumsuz bir etki yarattı. Zaten kapalı bir ortamda, çok dikkatli bir şekilde müdürümüz ve idarecilerimizin titiz davranışıyla bu riskli dönemi atlattık ama tabii ki sıkıldık. Yalnızlık, içe kapanıklık oldu ama bir nevi kendimizi bu şartlarda yetiştirme, bu şartlara adapte olduk. Şükür Allah'a bugünleri de gördük, Kovid-19 hastalığını da atlattık. Artık rahatız, özgürüz."

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