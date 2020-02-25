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Şifayı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldu

KÜTAHYA HABERLERİ  | 25.02.2020 13:30 | Son Güncelleme

Kütahya’da, 3 yıldır nefes darlığı çeken hasta başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.Güçlü ve tecrübeli hekim kadrosuyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgede yapılamayan birçok yeni ameliyatı ve tedaviyi yaparak adından söz ettirmeye devam ediyor.Uşak’ta 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir türlü geçmeyen ağrı ve nefes darlığından şikâyetçi olan 61 yaşındaki Fatma Dinçel, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanları Dr.

Şifayı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldu

Kütahya’da, 3 yıldır nefes darlığı çeken hasta başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu.
Güçlü ve tecrübeli hekim kadrosuyla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölgede yapılamayan birçok yeni ameliyatı ve tedaviyi yaparak adından söz ettirmeye devam ediyor.
Uşak’ta 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle bir türlü geçmeyen ağrı ve nefes darlığından şikâyetçi olan 61 yaşındaki Fatma Dinçel, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Göğüs Cerrahisi Uzmanları Dr. Öğretim Üyesi Serhat Yalçınkaya, Dr. Öğretim Üyesi M. Suat Patlakoğlu ve Uzm. Dr. Zeki Tahsin Yapakçı tarafından gerçekleştirilen ameliyat sonucu sağlığına kavuştu.

“3 yıldır çektiği ağrı ve nefes darlığından kurtuldu”

Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden Göğüs Cerrahisi Dr. Öğretim Üyesi Serhat Yalçınkaya, “Hastamız geçirmiş olduğu talihsiz kaza neticesinde, geçmeyen ağrılarıyla 8 ay önce çekilmiş tomografisi ile bize geldiğinde diyafram dediğimiz kasın felci gerçekleşmiş ve felç nedeniyle akciğer boşluğu daralmış vaziyetteydi. Diyaframı eski konumuna döndürebilmek için hastanemize başvurusuyla birlikte tedavisine başlayıp, iki gün içinde ekibimizle ameliyatı gerçekleştirerek diyaframı normal pozisyonuna getirdik. Hastanın ağrıları ve nefesle ilgili sıkıntıları giderildi. Eskiden yürümekte, konuşmakta, uyumakta solunum sıkıntısı çeken hastamız artık kendi işlerini rahatlıkla yapabiliyor, yürüyebiliyor ve rahatlıkla uyuyabiliyor. Nefesle alakalı sıkıntıları ortadan kalkmış vaziyette. Hastanın ameliyattan sonra ağrıları en az düzeydeydi. Şu an hastamız sağlıklı vaziyette ve normal yaşantısına devam edebilmektedir" dedi.
3 yıldır çektiği ağrılardan kurtulduğunu söyleyen Fatma Dinçel, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarına ve sağlık personeline teşekkür etti.
Hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Hastane Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik; “Başarılı ameliyattan dolayı Göğüs Cerrahisi Ekibimizi tebrik ediyorum. Kütahya halkına ve il çevresine büyük bir gayret ve emekle hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu an büyükşehirlerde gerçekleştirilen tüm ameliyatlar ve tedaviler hastanemizde gerçekleştiriliyor. Çalışmalarımızı daha da hızlandırarak, Kütahya’mıza her türlü yeniliği getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Şifayı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde buldu

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