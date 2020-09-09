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’Sıfır atık’ projesi okullarda yaygınlaştırılacak

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Eylül ayı ’Atık Yönetimi Değerlendirilmesi Toplantısı’nda okulların açılmasıyla birlikte sıfır atık uygulamalarının yoğun bir şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyelerinin de katılımıyla her ay gerçekleştirilen Atık Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Eylül ayı ’Atık Yönetimi Değerlendirilmesi Toplantısı’nda okulların açılmasıyla birlikte sıfır atık uygulamalarının yoğun bir şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ilçe belediyelerinin de katılımıyla her ay gerçekleştirilen Atık Yönetimi Değerlendirme Toplantısı Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapıldı. Atık dönüşümünü Kocaeli’de en üst düzeye çıkarma amacıyla düzenlenen toplantıda okulların açılmasıyla birlikte özellikle Atık Pil ve Elektronik Atıkların toplanacağı vurgulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç’ün yanı sıra Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, ilçe belediyesinden temizlik işleri ve çevre koruma birimlerinden sorumlu belediye başkan yardımcıları katıldı. ’Toplantıda Sıfır Atık Projesi’nin daha geniş kitlelere hitap etmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte yoğun bir çalışma içerisine girileceği vurgulanan toplantıda sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılacağı vurgulandı. “Her atık değerlidir” sloganıyla yapılacak çalışmalarla atıkların kaynağında değerlendirilmesi ve geri kazanımının sağlanmasına dikkat çekildi. ‘Elektronik Atık Toplama’ ve ‘Atık Pil Toplama’ kampanyalarının da yeniden yapılacağı bildirildi.
Sıfır atık yönetim sisteminde atıkların türlerine göre kaynağında ayrı toplanması kapsamında hacim olarak büyük mobilya, dal ve çim gibi atıkların değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalar, tekstil ve ilaç atıklarının ayrı toplanması çalışmaları hassasiyet ile sürdürülüyor. Bu konularda eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları devam ettirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde yapılan Sıfır Atık Projesi toplantıları her ay düzenli olarak yapılıyor.

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