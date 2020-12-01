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Sigara içerken uyuya kaldı, canından oldu

MUĞLA HABERLERİ  | 01.12.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bodrum’da çıkan yangın sonrası Mehmet Top isimli vatandaş, yangın yerinde ölü bulundu.

Bodrum’da çıkan yangın sonrası Mehmet Top isimli vatandaş, yangın yerinde ölü bulundu. Kesin ölüm sebebi henüz tespit edilemeyen Top’un yanmış cesedi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, İçmeler mevkiinde bir evin yanındaki çardak benzeri alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Alandaki çekyatı saran alevleri fark eden vatandaşlar, yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından yangın yerinde Mehmet Top isimli 85 yaşındaki vatandaşın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme yaptı. Cenaze ise otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte İçmeler mevkiinde yaşayan 7 çocuk babası Mehmet Top isimli vatandaşın, nefes darlığı çektiği için evin dışındaki çardak benzeri alanda uyuduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre yangının, Mehmet Top’un içtiği sigaradan çıktığı tahmin ediliyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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