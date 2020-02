Sigarayı bırakanlara başarı belgesi

Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce çeşitli etkinlikler yapıldı.

Espark AVM’de açılan stantta “karbonmonoksit ölçüm cihazı” ile vatandaşların karbonmonoksit düzeyleri ölçülerek, broşür dağıtımı, tütün ve tütün ürünlerinin zararları, ALO 171 sigara bırakma hattı ve ilimizdeki sigara bırakma poliklinikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. 1.Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nda çalışan 101 personele de tütün ve tütün ürünlerinin zararları konusunda seminer verildi. Eskişehir Şehir Hastanenin C Blok giriş katında açılan bilgilendirme standında ise, Göğüs Hastalıkları uzmanı doktorları tarafından gün boyu sigaranın zararları ve Sigara Bırakma Polikliniğinin çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yaptılar. Eskişehir Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniklerinden yararlanarak sigarayı bırakanlara düzenlenen törenle başarı belgesi verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, düzenlenen konferansta "Dünya Sağlık Örgütü, sigaraya bağlı hastalıklardan her yıl yaklaşık 5 milyon kişinin öldüğünü, sakat ve felç kaldıklarını bildirmektedir. Türkiye’de ise her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 150 bin kişi hayatını kaybediyor. Bu rakamlar trafik kazalarından, terörden dolayı yaşanan ölümlerle kıyaslandığında neredeyse 5 kat daha fazladır. Sigaraya başlama nedenleri arasında merak, özenti arkadaş baskısı gibi nedenler yer alıyor. İnsanlar kendi iradelerine güvendiklerini söyleyerek sigaraya başlıyorlar ama akabinde bırakamıyorlar. Üstüne basa basa söylüyorum ki sigara fiziksel, sosyal, ekonomik olarak olumsuzluklara yol açan kötü bir alışkanlıktır. Umuyorum ki içen tüm insanlar iradelerine sahip çıkarak ve yetkili kurumlardan destek alarak sigarayı bırakır."dedi.

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici ise konuşmasında, insanların sağlığını tehdit eden en önemli etkenlerden birisinin sigara ve tütün ürünleri kullanımı olduğunu belirterek, bu alışkanlık aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Sigara Bırakma Polikliniğinin faaliyetlerini sunan Uzm. Dr. Fazilet Yalçın, 2019 içerisinde Eskişehir Şehir Hastanesi Sigara Bırakma Polikliniğine 2 binin üzerinde ulaşım olduğunu, sigarayı bırakmak sadece kişinin kendisini değil ailesini de olumlu etkilediğini belirtti.

Ardından sigarayı bırakanların duygu ve düşüncelerini paylaşmasının akabinde sigarayı bırakanlara başarı belgeleri verildi.