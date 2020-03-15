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Sığınmacıların Avrupa kapısında bekleyişlerinin 17. gününe girildi

EDİRNE HABERLERİ  | 15.03.2020 08:52 | Son Güncelleme

Sığınmacılar, Yunanistan'ın sert müdahaleleri yanında bugünden itibaren soğuk havayla da mücadele etmek zorunda kalacak

EDİRNE (AA) - Sığınmacıların Avrupa sınırında bekleyişleri 17. gününde sürüyor.

Edirne'ye gelen sığınmacıların Avrupa'ya geçmek için verdiği mücadele devam ediyor.

En çok nehir geçişlerini kullanan sığınmacılardan bazılarının ise Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişi sürüyor.

Geceyi buralarda kurdukları çadırlarda geçiren 10 binin üzerinde sığınmacı, zor şartlarda mücadele veriyor.

- Soğukla da mücadele edecekler

Yunanistan'ın tazyikli su, gaz ve mermisiyle mücadele eden sığınmacılar, bugünden itibaren soğukla da mücadele etmek zorunda kalacak.

Bahar günleri, yerini Balkanlar'dan gelen soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesinin yanı sıra aralıklarla sağanakların görülmesi, en çok bebekli ve çocuklu sığınmacıları etkileyecek.

Tamponda bekleyen sığınmacılara acımasızca müdahaleleriyle gündeme gelen Yunanistan, sığınmacılara zaman zaman tazyikli su sıkıyor, ses ve göz yaşartıcı bomba atıyor, zaman zaman da mermi kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Sağanak Sığınmacılar Avrupa Yolunda Soğuk hava

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