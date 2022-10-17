YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Sigortam.net, hizmetlerine Evcil Hayvan Sigortası'nı da ekledi

Sigortam.net, hizmetlerine Evcil Hayvan Sigortası'nı da ekledi

17.10.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigortam.net Üst Yöneticisi Bora Uludüz: - "Tek bir noktadan müşterilerimizin tüm sigorta ihtiyaçlarına çözüm olmak istiyoruz. Bu vizyonla Evcil Hayvan Sigortası’nı da hizmetlerimize ekledik"

İSTANBUL (AA) - Sigortam.net, "Müşterinin Şampiyonu" olmak vizyonuyla sunduğu hizmetlerine Evcil Hayvan Sigortası'nı da dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi veya köpekleri kapsayan sigorta, patili dostların sağlığını güvence altına alıyor.

Acil tedavilerin yanı sıra muayene, tahlil/tetkik ve belirli hastalıklara yönelik tedavileri de poliçe koşulları dahilinde karşılayan Evcil Hayvan Sigortası, aynı zamanda poliçeye eklenebilen "Pati Plus" teminatları ile acil durumlar dışındaki veteriner masraflarını ve belirli hastalıklara yönelik tedavi giderlerini de üstlenebiliyor.

Ayrıca 11 Ekim-11 Kasım'da Sigortam.net’ten Pati Plus Paketi kapsamında Evcil Hayvan Sigortası yaptıran herkes, Petzzshop'ta geçerli 250 TL'lik hediye çekinin de sahibi oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, kuruldukları günden bu yana 7 milyona yakın müşteriye hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sigorta alanında ülkemizin en çok trafik alan dijital oyuncusu olarak birbirinden değerli 23 sigorta şirketiyle birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırmak ise en büyük hedeflerimizden biri. Tek bir noktadan müşterilerimizin tüm sigorta ihtiyaçlarına çözüm olmak istiyoruz. Bu vizyonla Evcil Hayvan Sigortası'nı da hizmetlerimize ekledik. Evcil Hayvan Sigortası ile müşterilerimize hem standart bir paket hem de ekstra teminatlar içeren iki alternatif sunuyoruz. Sigortam.net olarak patili dostlarımızın sağlığına ayrı bir önem veriyoruz ve onların sağlığını güvence altına alan bir adım atmaktan dolayı da çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde farklı branşlarda hizmet alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandıİstanbul'da otomobile çarpıp devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Beşiktaş-TrabzonsporBeşiktaş-Trabzonspor
Ankara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendiAnkara'da bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazartesi

İmsak
05:46
Sabah
07:10
Öğle
12:55
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:48
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Libidoda harikalar yaratır: Daha iyi bir seks ve...

Diğer kadının annesiyle arkadaş olup ihaneti ortaya çıkardı!

Diğer kadının annesiyle arkadaş olup ihaneti ortaya çıkardı!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.