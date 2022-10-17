Sigortam.net, hizmetlerine Evcil Hayvan Sigortası'nı da ekledi

İSTANBUL (AA) - Sigortam.net, "Müşterinin Şampiyonu" olmak vizyonuyla sunduğu hizmetlerine Evcil Hayvan Sigortası'nı da dahil etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 6 aylıktan büyük, 10 yaşından küçük kedi veya köpekleri kapsayan sigorta, patili dostların sağlığını güvence altına alıyor.

Acil tedavilerin yanı sıra muayene, tahlil/tetkik ve belirli hastalıklara yönelik tedavileri de poliçe koşulları dahilinde karşılayan Evcil Hayvan Sigortası, aynı zamanda poliçeye eklenebilen "Pati Plus" teminatları ile acil durumlar dışındaki veteriner masraflarını ve belirli hastalıklara yönelik tedavi giderlerini de üstlenebiliyor.

Ayrıca 11 Ekim-11 Kasım'da Sigortam.net’ten Pati Plus Paketi kapsamında Evcil Hayvan Sigortası yaptıran herkes, Petzzshop'ta geçerli 250 TL'lik hediye çekinin de sahibi oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, kuruldukları günden bu yana 7 milyona yakın müşteriye hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sigorta alanında ülkemizin en çok trafik alan dijital oyuncusu olarak birbirinden değerli 23 sigorta şirketiyle birlikte çalışıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğimizi artırmak ise en büyük hedeflerimizden biri. Tek bir noktadan müşterilerimizin tüm sigorta ihtiyaçlarına çözüm olmak istiyoruz. Bu vizyonla Evcil Hayvan Sigortası'nı da hizmetlerimize ekledik. Evcil Hayvan Sigortası ile müşterilerimize hem standart bir paket hem de ekstra teminatlar içeren iki alternatif sunuyoruz. Sigortam.net olarak patili dostlarımızın sağlığına ayrı bir önem veriyoruz ve onların sağlığını güvence altına alan bir adım atmaktan dolayı da çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde farklı branşlarda hizmet alanımızı genişletmeye devam edeceğiz."

