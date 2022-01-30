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Sih ve Gurka askeri mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyarete açıldı

30.01.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sih ve Gurka askeri mankenleri Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde ziyarete açıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Cephesi'nde İtilaf Birlikleri safında Gelibolu'ya gelen Hint taburlarına bağlı Sih ve Gurka askerlerine ait "aşırı gerçekçi" mankenler, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'ne konuldu.

Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yaptırılan, giysi ve silah donanımı Hindistan Büyükelçiliğince sağlanan 2 aşırı gerçekçilik özelliğine sahip mankenin sergilenmesi dolayısıyla Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde tören düzenlendi.

Törene Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda ile Gelibolu Yarımadası ve Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir katıldı.

Aşırı gerçekçi yöntemle birebir boyutta oluşturulan mankenler, Hint taburlarında görev yapan Sih ve Gurka askerlerinin tanıtımına yönelik hazırlandı.

Açılış sonrasında Büyükelçi Panda, Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'e Gurka askerlerinin kullandığı özel Nepal bıçağı olan "kukhri" hediye etti.

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