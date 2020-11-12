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Sihirli Annem'in Sadık'ı Emre Altuğ oldu! İşte yeni Sihirli Annem'in kadrosu

12.11.2020 17:23 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'in Sadık'ı Emre Altuğ oldu! İşte yeni Sihirli Annem'in kadrosu

17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Sihirli Annem'de Sadık karakterine Emre Altuğ can verecek! Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerinin çekimlerine aralık ayının ilk haftası başlanması planlanıyor.

'Sihirli Annem', Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen'de yayınlanacak. Yayınlandığı döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı.

Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programından ayrılan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosuna dahil oldu.

Sihirli Annem yeniden çekiliyor! İşte Sihirli Annem'in kadrosuSihirli Annem yeniden çekiliyor! İşte Sihirli Annem'in kadrosu

Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

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SİHİRLİ ANNEM KADROSU

Süreç Film imzasıyla hazırlanan dizi, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek.

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
boş beleş işler
o zaman kesin izlerim Emre Altuğ varsa iyidir o dizi
çok da fifi. şişhaneden aşağı kasımpaşa))

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