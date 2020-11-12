Sihirli Annem'in Sadık'ı Emre Altuğ oldu! İşte yeni Sihirli Annem'in kadrosu

'Sihirli Annem', Acun Ilıcalı'nın 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformu 'Exxen'de yayınlanacak. Yayınlandığı döneme damga vuran 'Sihirli Annem' dizisinin kadrosu şekillenmeye başladı.

Show TV'de yayınlanan 'Güldür Güldür Show' programından ayrılan şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yeni bölümleriyle izleyiciyle buluşacak dizinin kadrosuna dahil oldu.

Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

SİHİRLİ ANNEM KADROSU

Süreç Film imzasıyla hazırlanan dizi, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise iddiaya göre Lale Başar oynayacak. Suzan karakteriyle diziye damga vuran Zuhal Topal yerine ise Hande Katipoğlu gelecek.

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan 'Betüş' karakterine ise Açelya Topaloğlu uygun görülürken Avni karakterine ise Bülent Seyran düşünülüyor.

