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Şiirseverler "21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"nda buluşacak

18.10.2022 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şiirseverler "21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"nda buluşacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 20-22 Ekim'de düzenlenecek "21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"nda şiirseverler bir araya gelecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programlarda şiir sunumları, kentteki 4 lisede söyleşi ve imza günleri ile dinletiler gerçekleştirilecek.

Yurt içi ve dışından etkinliğe katılacak 16 şair, Taraklı ile Sakarya Üniversitesindeki (SAÜ) Kitap Keyfi Kafe'de sanatseverlere şiirlerini seslendirecek.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde 20 Ekim'de açılışı yapılacak etkinlik, 22 Ekim'de Sapanca İnsan Hakları Parkı'nda düzenlenecek dinleti ve şiir sunumlarıyla sona erecek.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye "www.sapancasiiraksamlari.org" adresinden ulaşılabilecek.

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