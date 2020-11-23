YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt Belediyesi vatandaşları korona virüse karşı levha ve pankartlarla uyarıyor

Siirt Belediyesi vatandaşları korona virüse karşı levha ve pankartlarla uyarıyor

SİİRT HABERLERİ  | 23.11.2020 17:04 | Son Güncelleme

Siirt Belediyesi tarafından korona virüse karşı vatandaşların uyarılması amacıyla şehrin muhtelif yerlerine uyarıcı levhalar konuldu ve pankartlar asıldı.Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla sigara içilmesinin yasaklandığı alanlara ‘Sevgili Siirtliler tedbiri elden bırakmayın, evden çıkarken maskenizi takmayı unutmayın’ yazılı pankartlar yerleştirildi.

Siirt Belediyesi tarafından korona virüse karşı vatandaşların uyarılması amacıyla şehrin muhtelif yerlerine uyarıcı levhalar konuldu ve pankartlar asıldı.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimatıyla sigara içilmesinin yasaklandığı alanlara ‘Sevgili Siirtliler tedbiri elden bırakmayın, evden çıkarken maskenizi takmayı unutmayın’ yazılı pankartlar yerleştirildi. Ayrıca korona virüs psikolojik destek hizmeti hattının yaygınlaştırılması amacıyla da insan yoğunluğunun bulunduğu bölgelere de pankart asıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Film izler gibi intihar girişimini seyrettilerFilm izler gibi intihar girişimini seyrettiler
1/

Siirt Namaz Vakitleri 23 Kasım Pazartesi

İmsak
05:29
Sabah
06:54
Öğle
12:04
İkindi
14:41
Akşam
17:03
Yatsı
18:23

Siirt Nöbetçi Eczaneler23 Kasım Pazartesi

Bilek Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Kurtalan
Doğu Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.