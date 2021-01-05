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Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu

SİİRT HABERLERİ  | 05.01.2021 11:57 | Son Güncelleme

Siirt Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını ve yapılandırma sonrası ocak ayında gerçekleştirilecek ilk taksit ödemelerinin ise şubat ayına ertelendiğini açıkladı.31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma müracaatı bir ay daha uzatıldı.

Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu

Siirt Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını ve yapılandırma sonrası ocak ayında gerçekleştirilecek ilk taksit ödemelerinin ise şubat ayına ertelendiğini açıkladı.
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren vergi borcu yapılandırma müracaatı bir ay daha uzatıldı. Yapılandırma süresinin 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığını, belediyeye borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, vergi affı ile ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları, müracaatların bu ayın sonuna kadar devam edeceği, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce borçlarını yapılandırması gerektiğini söyledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 31 Ocak’a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğümüze bağlı Gelirler Şefliğine başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek" dedi.

Siirt Belediyesi vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin uzatıldığını duyurdu

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