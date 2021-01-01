YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Siirt
  4. Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

SİİRT HABERLERİ  | 01.01.2021 01:24 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti.Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polisin güvenlik noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını tebrik etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında jandarma ve polisin güvenlik noktalarında görev yapan personeli ziyaret etti. Güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra itfaiye ve Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeni yılın ilk bebeklerin annelerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
CHP'li başkana saldırı!CHP'li başkana saldırı!
1/

Siirt Namaz Vakitleri 1 Ocak Cuma

İmsak
05:54
Sabah
07:21
Öğle
12:21
İkindi
14:49
Akşam
17:10
Yatsı
18:32

Siirt Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak Cuma

Apari Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Kurtalan
Yenişifa Eczanesi
Pervari
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.