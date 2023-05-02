Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, roman vatandaşların taleplerini dinledi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu halk buluşmaları programı çerçevesinde, kentte roman vatandaşlarla düzenlenen yemek programında bir araya geldi. Siirt polis evinde düzenlenen programa; Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Roman Kanaat Önderi Hasan Şentürk ve çok sayıda roman vatandaş katıldı. Romanlarla bir süre sohbet eden Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları veren Vali Hacıbektaşoğlu, “Hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Her daim sizlerin yanında olduğumuzu unutmayın. Hepimiz el eleyiz, gönül gönüleyiz. Sıkıntı ve sorunları hep beraber aşacağız. Roman kardeşlerimiz, zengin kültürleriyle toplumumuza önemli renkler ve değerler katmaktadırlar. ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışına mensup bir medeniyetin mensupları olarak devletimiz, Roman vatandaşlarımızın sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesinde eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarına ilişkin amaç, hedef ve eylemler belirleyerek, her zaman yanlarında olmuştur, yanlarında olmaya devam edecektir” dedi.

Roman Kanaat Önderi Hasan Şentürk’te kendilerini misafir ederek, sorun ve taleplerinin dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyelerine teşekkür etti.

