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Siirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları yapıldı

21.03.2023 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt ve Şırnak'ta nevruz kutlamaları gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, etkinlikte, nevruzun önemini anlatan bir konuşma yaptı, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla bu yılki kutlamaların buruk geçtiğini söyledi.

Etkinliğe destek veren herkese teşekkür eden Kısacık, tüm vatandaşların Nevruz Bayramı'nı kutladı.

İl yetkilileri örs üzerinde demir dövdü, yumurta tokuşturdu, öğrenciler halat çekme yarışı yaptı. Etkinlik, ekmek arası yumurta ikramıyla sona erdi.

Etkinliğe kurum müdürleri, antrenör, sporcu ve öğrenciler katıldı.

ŞIRNAK

Şırnak'ta Valilik organizasyonunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde yapılan etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte örs üzerinde demir dövüldü, yumurta tokuşturuldu, öğrenciler halat çekme yarışı yaptı, nevruz ateşi yakıldı.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.

Etkinliğe, Vali Vekili Ali Erdoğan, Belediye Başkan Vekili Ayten Altürk, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, kurum temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

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