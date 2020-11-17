Siirtli gençlere arıcılık eğitimi verildi

Siirt’in Şirvan Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde 22 vatandaşa arı yetiştiriciliği eğitimi verildi.

Şirvan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İŞKUR ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde 22 kursiyere teorik eğitimin ardından arazi koşullarında pratik olarak arıcılık eğitimi verildi. Teorik ve pratik eğitimlerle gençlerin arıcılığa ilgi duymalarına sağlamayı amaçladıklarını belirten Şirvan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Furkan Özüak, arıcılığın gelişimi açısından bu kursların oldukça önemli olduğunu söyledi. Özüak, "Modern arıcılık eğitimi halihazırda Şirvan’ımız bitki florası olarak zengin polen ve nektar potansiyeline sahip olması sebebiyle Şirvan’da arı ürünlerinden özellikle polenin üretimini artırarak Şirvan ilçemizi polen üretimi konusunda ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Teorik ve uygulamalı olarak verilen eğitimde çiftçilerimize bal üretimin yanı sıra arı ürünlerinden polen üretimi ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca eğitimde arıcılık malzemeleri, bal arısı ırkları, koloni, koloni bakımları mevsimsel çalışmalar, bal ve bal ürünlerinin üretimi, bal hasadı ve arı hastalıkları gibi konular kursiyerlere aktarıldı" dedi.

72 saatlik eğitimin sonunda başarılı olan kursiyerlere sertifika verildi.

