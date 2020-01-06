Siirt’te 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada piyasa değeri 40 bin lira olan toplam 16 adet cep telefonu ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Mardin’in Nusaybin ilçesinde ikamet eden A.A. isimli şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla Irak’tan yasa dışı yollarla temin ettiği kaçak cep telefonlarını kendisine ait araç ile Siirt’e getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takip faaliyetleri neticesinde bahse konu araç Batman-Kurtalan karayolu üzeri Kurtalan ilçesi girişinde durdurulmuştur. Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısı’na bilgi verilerek alınan adli arama ve el koyma kararına istinaden aynı gün araç içerisinde bulunan A.A., Ş.A. ve N.A. şahısların üzerlerinde yapılan arama sonucu piyasa değeri yaklaşık 40 bin lira olan toplam 16 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el konularak ve şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

