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Siirt’te 16 derslikli okul ve 100 öğrenci kapasiteli yurt yapılıyor

SİİRT HABERLERİ  | 23.07.2020 14:34 | Son Güncelleme

Siirt’in Tillo ilçesinde 16 derslikli Tillo Erkek İmam Hatip Lisesi ve okula bağlı 100 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.Tillo Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İmam Hatip Anadolu Lisesi ve liseye bağlı erkek öğrenci yurdunda bir dizi incelemelerde bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Çelik‘ten bilgi aldı.

Siirt’in Tillo ilçesinde 16 derslikli Tillo Erkek İmam Hatip Lisesi ve okula bağlı 100 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağı öğrenildi.
Tillo Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, İmam Hatip Anadolu Lisesi ve liseye bağlı erkek öğrenci yurdunda bir dizi incelemelerde bulunarak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Çelik‘ten bilgi aldı. Modern derslikler, sosyal donatılar ile lisesinin büyük bir heyecanla öğrencilerini beklediğini belirten Tillo Kaymakamı Düzgün, "Ücretsiz yatılı imkanıyla birlikte lisemizin ilimizde ve bölgemizde İmam Hatip Lisesi okumak isteyen öğrencilerimiz için iyi bir alternatif öğrencilerimizi lisemize davet ediyoruz" dedi.

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